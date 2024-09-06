Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя заниматься самокритикой

В это время не стоит заниматься самокритикой, особенно крайне ее формой – самоедством, положительного эффекта ждать от нее не приходится ждать никогда, но сегодня – особенно.

Сегодня, 6 сентября, представители всех знаков Зодиака будут склонны к словам и действиям, о которым мы впоследствии станем жалеть, но трем из них в связи с этим нельзя заниматься самокритикой.

Телец

Тельцы в состоянии самоедства могут быть опасными для окружающих: критикуя себя за ошибки и промахи, они – с такой же силой – наносят удары по тем, кто находится рядом. Сегодня их ярость будет подобна стихийному бедствию, которое плохо скажется на их отношениях с близкими.

Рак

Раки – самый впечатлительный, мнительный и плаксивый знак Зодиака, их очень легко выбить из колеи, вследствие чего они начинают есть себя изнутри, поскольку считают: если бы они были более сильными, смелыми и решительными, то все сложилось бы гораздо лучше.

Скорпион

Скорпионов принято считать агрессивными по отношению к другим, но по отношению к собственной персоне представители знака поистине безжалостны, что – как сегодня – приводит к тому, что они замыкаются в себе и отказываются от любых – в основном, профессиональных – действий.

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