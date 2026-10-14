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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя зацикливаться на своих чувствах
День внутреннего перелома и трансформации, когда ни на чем нельзя зацикливаться, особенно это касается романтических чувств, поскольку такой процесс чреват серьезными проблемами — прежде всего, личного свойства, касающимися отношений с близкими и любимыми людьми.
Сегодня, 14 октября, зацикливаться на чем-либо не рекомендуется предстаивтелям всех знаков Зодиака, но для трех из них предупреждение коснется романтических чувств.
Овен
Овны — в силу присущей им повышенной эмоциональности — зацикливаясь на каком-либо чувстве, не оставят в покое тех, кого оно касается. Они будут звонить, писать сообщения и даже встречать на улице по дороге домой или на работу — результат будет прямо противоположен ожидаемому.
Дева
Девы, зациклившись на чувствах — особенно, если речь идет о безответной любви — мрачнеют, и уходят в себя. В такие моменты им ничего не мило — из-за такого поведения они теряют множество профессиональных шансов, которые радостно перехватывают их коллеги и конкуренты.
Козерог
Козероги, которые на первое и второе место в своей жизни ставят работу и только на третье — чувства, на последних зацикливаются редко, но уж если это происходит — вот как сейчас — случившееся можно считать для представителей знака настоящей катастрофой.
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