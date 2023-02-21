Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя жадничать

День благоприятен для старта глобальных профессиональных проектов, на подготовку которых было потрачено много времени и сил – сегодня их количество перейдет в качество, поэтому не стоит медлить. Среди характеристик нынешнего дня будут не активность и действенность, но и щедрость, которую нужно проявлять как можно чаще, а вот жадничать в эти лунные сутки категорически не рекомендуется.

Сегодня, 21 февраля, жадничать нельзя представителям всех знаков Зодиака, но с тремя из них скупость может сыграть злую шутку.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов не назовешь жадными, впрочем, особой щедростью они тоже не отличаются – разве что время от времени помогают кому-то, чтобы добавить "плюсик" к своей карме, но так, по мелочи. Сегодня же с ними и вовсе случится приступ жадности, из-за чего они откажут в помощи близкому человеку, к которому – по иронии судьбы – в самое ближайшее время вынуждены будут обратиться с просьбой сами.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги редко приходят кому-то на помощь, особенно если речь идет о просьбе одолжить денег – они опасаются того, что потом не смогут вернуть свой финансовый счет в его исходное состояние. Однако, пожадничав сегодня, представители знака навредят сами себе – они перекроют энергетический поток, который идет из космоса, что не лучшим образом скажется н их финансовом благополучии.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – один из самых щедрых знаков Зодиака, но демонстрируют они свою доброту далеко не всем. Сегодня их раздражение и нежелание помогать вызовет именно тот человек, который – по иронии судьбы – попросит их о помощи. Поддавшись эмоциями, они ему откажут, что вместо "плюса" поставит на их карме жирный "минус" – в ближайшее время на новые финансовые поступления они в таком случае могут не рассчитывать.

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