Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя жадничать

День, когда энергетика человека еще слишком слаба для того, чтобы активно действовать – как в профессиональных, так и в бытовых делах. Но именно эта слабость, когда не в состоянии совершить даже самые простые поступки, может вызвать раздражение вплоть до агрессии, а также скупость, которой будут подвержены даже самые щедрые люди.

Сегодня, 15 октября, скупыми могут стать представители всех знаков Зодиака, но трем из них сегодня особенно нежелательно жадничать.

Близнецы

Близнецы при всем кажущемся легкомыслии довольно практичный знак, представители которого ничего не делают просто так – они всегда рассчитывают на соответствующую благодарность. Вот и сегодня они могут прозрачно намекнуть человеку на то, что хотят получить ответную услугу, но вряд ли что-то получат.

Дева

Деву нельзя назвать стопроцентно скупым знаком – с ними случаются вспышки щедрости, но только не сегодня – в этот день у представителей знака, как говорится, и снега зимой нельзя будет выпросить. К сожалению, разбушевавшаяся жадность может нанести серьезные репутационные потери – никто не захочет вести дела с жадиной.

Козерог

Козероги – знак прижимистый, они легко могут обойтись даже от необходимого, если это удастся им сэкономить хоть немного денег. Сегодня присущая им жадность может возрасти в разы, что вряд ли их порадует: скорее всего, им придется на собственном опыте понять смысл пословицы о том, что скупой платит дважды.

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