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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя жалеть себя

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя жалеть себя

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День повышенного эмоционального фона, когда даже самые толстокожие и непробиваемые людям становятся чересчур впечатлительными и обидчивыми. Поэтому, общаясь с окружающими людьми, не стит обижать их, обижаться самим, а также жалеть себя. 

Сегодня, 7 сентября, жалеть себя нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое поведение категорически запрещено. 

Лев (23.07 – 21.08)

Львы любят винить в своих проблемах окружающих их людей – кто угодно должен отвечать за их ошибки, только не они сами. Когда у них не получается свалить вину на кого-то другого, они начинают жалеть себя. Нынешний день не станет исключением, главное в этой ситуации – вовремя успокоиться, иначе есть риск испортить день окончательно. 

Весы (24.09 – 23.10)

Весам сегодня придется провести работу над ошибками, позволив им вспомнить, сколько оплошностей они совершили за последнее время во всех сферах деятельности. Результаты приведет их в депрессивное состояние духа, что будут последними словами ругать сами себя, но им очень быстро удастся «уравновесить» свое внутреннее состояние. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, будучи обидчивыми, на жизнь, тем не менее, смотрят позитивно, что не мешает им при первой же возможности лить слезы над своей «загубленной жизни». Причем, плохое настроение, начавшееся с сочувствия себе, легко выливается в депрессию, а последняя может терзать представителей знака довольно долго – не стоит этого допускать. 

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