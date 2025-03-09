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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя жалеть себя

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя жалеть себя

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День мощной энергетики, которая делает возможным достижением любой цели – даже самой грандиозной и масштабной. Главное, верить в свои силы и настраиваться на позитив, а паниковать и ныть категорически воспрещается. Но самое главное – отказаться от жалости к себе, дже если для нее будет весомый повод. 

Сегодня, 9 марта, паниковать и ныть нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически воспрещается алеть себя. 

Рак

Раки очень любят жалеть себя, даже если для этого у них нет никакого повода, а уж если он появляется, то и подавно. Сегодня как раз такой день, когда любое – даже самое безобидное – замечание в их адрес вызовет миллион терзаний, а, возможно, и потоки слез – не стоит этого допускать. 

Лев

Для Львов, как самого уверенного в себе знака Зодиака, жалость к своей персоне – настоящая катастрофа. В таких случаях они сознательно – как будто бы назло самим себе – занижают свою самооценку, что негативно влияет как на профессиональную деятельность, так и отношения с окружающими. 

Скорпион

Скорпионы лучше всех умеют превратить жалость к себе в испытание для окружающих. В таких случаях они начинают изводить их, пытаясь как минимум вызвать сочувствие, а как максимум – переложить на них свой негатив – так им легко удается сделать свои проблемы всеобщими. 

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