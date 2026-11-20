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Но, сочувствуя и сострадая другим, главное, не поддаться настроению и не начать жалеть себя — вместо пользы это принесет вред.

Сегодня, 20 ноября, делать добро другим людям нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них при этом категорически нельзя жалеть себя.

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Рак

Раки, которые постоянно испытывают жалость к своей персоне, сегодня могут зайти очень далеко. Это деструктивное чувство долго не будет отпускать представителей знака и помешает им в работе и личной жизни, нарушив планы, которые они давно и собирались воплотить в жизнь

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Стрелец

Стрельцы часто жалеют других и очень редко — себя, поскольку такое чувство кажется им недостойным. Но сегодня соблазн поплакать над своими горестями и неудачами, которых у них так же много, как и у остальных, будет настолько велик, что представители знака не выдержат и размякнут.

Козерог

Козероги редко испытывают жалость к себе, потому что у них нет на это времени — они тратят его на восстановление сил. Жалость к себе и вовсе может надолго выбить представителей знака из привычной трудовой колеи, что не лучшим образом скажется на состоянии их дел.

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