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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя желать никому зла

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя желать никому зла

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Энергии нынешнего дня дают нам такие качества, как энергичность, напористость и упорство с одной стороны, и агрессивность – с другой. Самое главное под влиянием таких космических энергий – не отвечать злом на зло и уж тем более никому не желать его по собственной инициативе: удар быстро попадет в цель, но ее быстрее вернется обратно. 

Сегодня, 4 октября, отвечать злом на зло нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя никому даже мысленно желать его. 

Близнецы

Близнецы – люди незлые, но если они решили, что кто-то задел их кровные интересы, то могут и настроиться на месть. Она бывает как холодным, так и горячим "блюдом", кода – как сегодня – им не хватает терпения для того, чтобы хорошо его "приготовить": ответ прилетит очень быстро. 

Дева

Девы вынашивают агрессивные планы долго, поэтому сведение счетов с кем-то из окружающих их людей, скорее всего, продолжительное историю, которая началась не сегодня и даже не вчера. А вот ответ на их выходку может прилететь практически мгновенно, и он вряд ли порадует. 

Рыбы

Рыбы – ребята доброжелательные, но есть темы, которых в разговоре с ними лучше не касаться – например, их семья и дети. Видимо, кто-то из сегодняшних собеседников об этом не знает, иначе поостерегся бы делать соответствующие замечания, но и отвечать на них злом тоже нежелательно. 

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