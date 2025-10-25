Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя жить своими чувствами

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 25 октября, зацикливаться на своих чувствах не рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них категорически не рекомендуется жить только ими.

Овен

Овны — в силу присущей им повышенной эмоциональности — зацикливаясь на каком-либо чувстве, скорее всего, не оставят в покое тех, кого оно касается. Стоит ли говорить о том, что, в конце концов, результат всех этих действий окажется прямо противоположным тому, на какой они надеялись?

Дева

Девы, зациклившись на чувствах — особенно, если речь идет о безответной любви — мрачнеют, отстраняются от окружающего мира и уходят в себя. В такие моменты им ничего не мило, поэтом им необходимо помнить о том, что в жизни есть и другие интересы, которыми можно — и нужно — жить.

Козерог

Козероги, которые на первое и второе место в своей жизни ставят работу и только на третье — чувства, на последних сосредотачиваются редко, но уж если это происходит, случившееся можно считать настоящей катастрофой. Не стоит обеднять свою жизнь, ограничивая ее только областью чувств.

