- Астрология
- 22
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя жить своими чувствами
День внутреннего перелома и трансформации, когда ни на чем нельзя зацикливаться, особенно это касается романтических чувств, поскольку именно сегодня это чревато серьезными личными проблемами — надо жить самыми разными интересами.
Сегодня, 25 октября, зацикливаться на своих чувствах не рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них категорически не рекомендуется жить только ими.
Овен
Овны — в силу присущей им повышенной эмоциональности — зацикливаясь на каком-либо чувстве, скорее всего, не оставят в покое тех, кого оно касается. Стоит ли говорить о том, что, в конце концов, результат всех этих действий окажется прямо противоположным тому, на какой они надеялись?
Дева
Девы, зациклившись на чувствах — особенно, если речь идет о безответной любви — мрачнеют, отстраняются от окружающего мира и уходят в себя. В такие моменты им ничего не мило, поэтом им необходимо помнить о том, что в жизни есть и другие интересы, которыми можно — и нужно — жить.
Козерог
Козероги, которые на первое и второе место в своей жизни ставят работу и только на третье — чувства, на последних сосредотачиваются редко, но уж если это происходит, случившееся можно считать настоящей катастрофой. Не стоит обеднять свою жизнь, ограничивая ее только областью чувств.
