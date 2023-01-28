Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя злоупотреблять алкоголем

День, когда люди становятся боле чувствительными, впечатлительными и, как следствие, мнительными. Ну а если к тому же они еще и попадают под влияние винных паров, эти их качества возрастают в разы: легко можно принять близко к сердцу чье-то неосторожное высказывание и обидеться или, что еще хуже, обидеть кого-то самим. К каким последствиям это в результате приведет, звезды предсказать не берутся.

Сегодня, 28 января, злоупотреблять алкогольными напитками не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они – категорическое табу.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцов нельзя назвать большими любителями алкоголя, бокал вина или коктейль перед сном – не в счет. Но сегодня их может серьезно занести, а это значит, что на какой-то время у представителей знака откажут тормоза. Чем это грозит окружающим, знают те, кто попадал под горячую руку представителей знака: они перестанут ограничивать себя в выражениях и наговорят окружающим много неприятного.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки пьют преимущественно кофе и чай, поэтому любое столкновение с алкоголем чревато для них неадекватным поведением, за которое им впоследствии бывает стыдно. Как правило, это связано с откровенностью, которую они демонстрируют под влиянием винных паров, рассказывая посторонним людям вещи, о которым в трезвом состоянии предпочитают молчать – за это уже завтра им придется краснеть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – знак, для которого не существует правил: его представители в любой ситуации предпочитают поступать так, как им хочется, а не так, как правильно или положено в обществе. После приема алкогольных напитков они и вовсе не думают о том, что и как говорят или делают – любое "море" им становится по колено, а это значит, что об адекватности представителей знака в таком состоянии говорить не приходится.

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