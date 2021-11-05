Три знака Зодиака, которым сегодня необходим контроль над нервами

День благоприятен для старта любых проектов – как профессионального, так и бытового свойства, а также личных дел, которые рассчитаны на длительную перспективу – например, можно как делать предложение руки и сердца, так и отвечать на него согласием. День также чреват проявлением бурных и немотивированных эмоций, которые могут стать причиной и поводом для затяжных конфликтов.

Сегодня, 5 ноября, сдерживать свои эмоции необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них контроль над нервами особенно необходим.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, привыкшие загонять свои эмоции вглубь, на этот раз наступят, что называется, на горло собственной песне, и будут склонны истерить по любому – даже незначительному – поводу. Мало того что они вызовут крайнее удивление окружающих, которые не привыкли к подобного рода поведению представителей именно этого знака, так они еще и настроят против себя всех, кто находится рядом. Тем не менее им не стоит отказываться от появления эмоций, просто делать это им нужно в одиночестве.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги из тех людей, про которых говорят, что в гневе они страшны. Правда, в такое состояние они приходят нечасто, предпочитая сдерживать эмоции, которые таким образом скапливаются у них в душе. Когда же – вот как сегодня – их количество переходит в качество, удержать представителей знака от нервного срыва не может уже никто и ничто, поэтому им необходимо быть особенно острожными. Если совсем уж сдержать себя не удастся, нужно хотя бы принять меры, которые позволят минимизировать проявления эмоций.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи вряд ли смогут скрывать свои чувства, даже будучи предупрежденными о необходимости делать это. Поэтому звезды настоятельно советуют им превращать каждый нервный всплеск в театрализованное представление, что не является для них непривычным – представители знака превращают в концертный номер любое появление на публике, мнением которой дорожат. Так что сегодня им не придется особенно кривить душой – нужно просто действовать, как обычно.

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