Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо бережно относиться к вещам

День, в течение которого не раз можно будет убедиться, что в нашей жизни не бывает ничего случайно – все целесообразно и взаимосвязано. Вселенная подарит каждому большое количество энергии, которую необходимо направлять в мирной русло – разрушение, даже если речь будет идти всего лишь о разбитой чашке, окажется плохой приметой, что повлечет за собой негативные последствия.

Сегодня, 25 октября, бережно относиться к вещам рекомендуется всем знакам Зодиака, но трем из них категорически запрещается рвать или ломать что-либо.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, чего уж тут греха таить, в состоянии аффекта, в которое они впадают, поссорившись с кем-либо, очень любят крушить все, что попадется им под руку – особенно бить посуду. Сегодняшний день исключением из общего правила не станет: если кто-то им не угодит, они вполне в состоянии расколотить пару тарелок, навредив тем самым самим себе. Вселенная может не простить им того, что они таким образом относятся к имуществу, и на время ограничит их доступ к материальным благам.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, которые тоже часто бывают несдержанными по отношению к окружающим их людям, сегодня обрушат свой гнев на предметы – прежде всего технику, которая, возможно, будут работать не так активно и качественно, как им бы того хотелось. В сердцах они, например, легко могут швырнуть об стенку заедающий фен или ударить кулаком зависший компьютер, наказав при этом сами себя: Вселенная позаботится о том, что в ближайшее время они, как ни странно это прозвучит, не смогут заменить сломанную вещь.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам сегодня нежелательно заниматься рукоделием: если что-то пойдет не так, представители знака, являющиеся перфекционистами, вполне могут разорвать шитье, вышивку или вязание, над которым они будут работать. Раскаяние настигнет их очень быстро, но исправить – по понятным причинам – уже ничего будет нельзя. Поэтому звезды настоятельно рекомендуют им проявить сдержанность и не уничтожать созданное своим трудом, лучше всего отложить "полуфабрикат", а там, глядишь, найдет вдохновение и можно будет завершить работу.

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