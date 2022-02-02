Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо будет дать отпор недоброжелателям

День негативной энергетики, с которой – в большей или меньшей степени – столкнется каждый из нас. Агрессия со стороны окружающих может усилиться из-за собственного депрессивного состояния, но если со своим настроением можно справиться самостоятельно, то от токсичных людей придется обороняться.

Сегодня, 2 февраля, дать отпор недоброжелателям необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая самозащита будет особенно важной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, которые, несмотря на кажущееся спокойствие, будут сегодня склонны выяснять отношения как с правыми, так и с виноватыми, стоит помнить, что самозащита может быть разной. Совершенно необязательно плакать и устраивать истерики, можно просто строго обозначить свои позиции и границы, которые вы никому не позволите переступать – поверьте, этого будет вполне достаточно.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, которые являются самым скромным и застенчивым знаком Зодиака, дать отпор "неприятелю" будет особенно трудно, но необходимо, если, конечно, они хотят, чтобы недоброжелательно настроенные – как знакомые, так и не очень – люди их не беспокоили. Главное, не бояться ответной реакции – скорее всего, ее не последует: вряд ли оппонент будет готов к тому, что представители знака могут за себя постоять.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам придется проявить все присущую им сдержанность вкупе с хладнокровием, чтобы не показать обижающему их человеку, насколько сильно их задевают его выпады, и одновременно собрав силы в кулак, нанести ответный удар. Задача окажется особенно сложной, если для представителей знака важно сохранить с недоброжелателем хотя бы видимость хороших отношений, но они справятся.