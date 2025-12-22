Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо будет постоять за себя

Гороскоп / © Credits

В таких условиях важно противостоять ситуациям и обстоятельствам, которые могут стать вызовом этого дня, а еще лучше — давать им отпор.

Сегодня, 22 декабря, постоять за себя — хоть и в разной степени — придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо будет дать отпор злу.

Телец

Тельцы, обычно долго раскачиваются, но, если их всерьез вывести из себя, они могут резко и сильно атаковать неприятеля. Сегодня речь идет о том редком случае, когда им не только можно, но и нужно показать, что у них есть характер, иначе окружающие просто не поймут, с кем они связались.

Рак

Для Раков умение постоять за себя является жизненно необходимым — этот спокойный и застенчивый знак, как правило, предпочитает сделать вид, что ничего не произошло. Однако сегодня жизненные обстоятельства поставят перед выбором: постоять за себя или стать объектом для чужих нападок.

Стрелец

Стрельцов отличает способность сначала бросаться в драку и только потом понимать, что они поторопились. Как правило, звезды советуют им воздерживаться от опрометчивых шагов, но сегодня они таким образом смогут дать понять обидчикам, что иметь с ними дело опасно.