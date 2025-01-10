Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо быть осторожными

День, когда Землю накроет мощный энергетический поток, который необходимо будет взять под контроль – в противном случае он окажется сильнее и буквально потащит человека за собой. Чтобы подобного не произошло, не стоит делать резких движений.

Сегодня, 10 января, обойтись без резких движений рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно соблюдать осторожность

Овен

Овнам, вспыльчивость которых известна всем, сегодня как никогда важно держать себя в руках, поскольку излишняя эмоциональность может сыграть с ними злую шутку. Спровоцировав конфликт, они в результате наживут себе врага в лице человека, которого до этого инцидента считали другом.

Телец

У Тельцов вспышки гнева случаются, редко: они долго терпят чужие наезды, но, если уж срываются, успокоить их бывает непросто. Сегодня все может сложиться именно так, поэтому звезды просят представителей знака усилием воли держать себя в руках, иначе конфликт неизбежен.

Водолей

Водолеи, теряя над собой контроль, предпочитают не говорить, а действовать, а куда заведет их отсутствие тормозов, не знает никто, а уж меньше всего – они сами. Сегодня представителям знака надо помнить об осторожности, если, конечно, они не хотят натворить дел.

Читайте также: