Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо быть осторожными с алкоголем

Нынешний день, несмотря на сопутствующий ему романтический праздник, является не лучшим в лунном месяце. Наружу – как из преисподней, так и из глубины души – выходят силы зла, которые пытаются овладеть сущностью человека. Не лучшее время для вредных привычек – особенно алкоголя: под его влиянием можно совершить поступки, о которых уже завтра придется пожалеть.

Сегодня, 14 февраля, осторожными с алкогольными напитками необходимо быть представителям всех знаков Зодиака, но трех из них они могут подтолкнуть к необдуманным действиям.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – не самый разговорчивый знак Зодиака, но под влиянием винных паров вполне могут стать настолько болтливыми, что выдадут собеседникам не только свои собственные, но и чужие секреты. Из-за этого может произойти серьезное разбирательство, к которому они не готовы. Чтобы не подставлять себя под удар, желательно сократить общение с окружающими их людьми, а сделать это они смогут, только отказавшись от алкогольных напитков – даже в праздник можно ограничиться минеральной водой.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, будучи крайне впечатлительным и эмоциональным знаком, часто впадают в сентиментальность и грусть. В такие моменты – особенно под влиянием винных паров – они начинают жаловаться на свою жизнь всем без разбора – причем их собеседниками могут стать даже совершенно незнакомые люди, которым не интересна личная жизнь представителей знака. Неудивительно, что последние могут не только потерять репутацию (не все факты подлежат разглашению), но и стать посмешищем в глазах окружающих.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы стараются держать себя в руках в любой ситуации, избегая проявления эмоций, они выглядят так, как будто бы одеты в застегнутый на все пуговицы пиджак – никакой расхлябанности. Но, как известно, и на старуху бывает проруха – случается, что и они теряют над собой контроль и могут вытворить все что угодно. Как правило, это происходит под влиянием алкоголя, особенно если представители знака теряют меру в возлияниях. Под их действием они могут устроить истерику, встрять в ссору и даже закатить скандал – сегодня им категорически не рекомендуется пить.

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