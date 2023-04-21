Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо быть внимательным к знакам, посылаемым Вселенной

День, когда в поисках ответа на важный вопрос нельзя полагаться на один источник информации, необходимо объединить хотя бы два из них. В данном конкретном случае речь идет как о внутреннем голосе, который будет давать важные советы, так и о Вселенной – ее подсказки окажутся поистине незаменимыми.

Сегодня, 21 апреля, быть внимательными к подсказкам Вселенной необходимо всем знакам Зодиака, но для трех из них контакт со звездами особенно важен.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы в любые знаки и предсказания верят только тогда, когда дела у них складываются не лучшим образом, если же у них все хорошо, то они уверены, что со всем справятся сами – без подсказок со стороны. Сегодня им просто необходимо изменить своей привычке и прислушаться к подсказке высших сил – только так можно будет одержать победу над обстоятельствами.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам дадут важную подсказку книги – причем как бумажные, так и электронные: стоит им открыть ту или другую, как им на глаза попадется строка, имеющая непосредственное отношение к ситуации, в которой они оказались. Скорее всего, подсказка не будет прямолинейной – над ней придется хорошо подумать, но, приняв ее во внимание, можно будет решить любой вопрос.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям звезды настоятельно рекомендуют прислушаться к совету человека, которого они уважают – главное, понимать, о чем идет речь, а также то, как применить высказанную мудрость в данной конкретной ситуации. Представителям знака не стоит отмахиваться от указания, думая, что они и сами прекрасно справятся – скорее всего, это не так.

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