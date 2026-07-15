Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо держать себя в руках

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Не стоит назначать на этот день семейные праздники и встречи с друзьями, а также романтические свидания — они могут закончиться разногласиями и конфликтами. Избежать такого развития событий можно, только удерживая себя в руках.

Сегодня, 15 июля, когда конфликты могут возникать в жизни представителей всех знаков Зодиака, но трем из них в таком случае сдерживать эмоции особенно важно.

Овен

Овны, известные своей вспыльчивостью, и на этот раз могут показать себя не с самой лучшей стороны. Им просто необходимо взять себя в руки и перестать вспыхивать от каждого неосторожного слова и взгляда, тем более, что, у окружающих и в мыслях не будет их обидеть.

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Телец

Тельцам, которые страшны в гневе, не стоит копить негатив, направленный против окружающих людей, загоняя его внутрь. В противном случае в один «прекрасный» момент, недовольство и раздражительность может вылиться в грандиозный взрыв, который заденет как тех, кто находится рядом, так и их самих.

Рак

Раки, мучающиеся от собственного нестабильного эмоционального, и на этот раз могут от него пострадать. Так, придумав себе проблему на пустом — в буквальном смысле этого слова — месте, они начнут усиленного переживать по этому поводу, жалея себя изо всех сил.

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