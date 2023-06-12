Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо действовать молниеносно

Наступает день, когда сердце замолкает, уступая место рассудку – именно он правит миром. Пробуждаются физические силы, которые еще вчера дремали, и с их помощью можно одолеть дела, кажущиеся слишком сложными – практически неподъемными. Правда, действовать необходимо быстро – уже завтра энергия пойдет на спад, и начатое "зависнет", надолго – а то и навсегда – оставшись незаконченным.

Сегодня, 12 июня, делать все активно и быстро нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо действовать молниеносно.

Медлительным и неповоротливым Тельцам (21.04 – 21.05) необходимо заранее настроиться на быструю работу, тогда, потратив некоторое время на "раскачку", они начнут двигаться с космической скоростью и за полдня сделают то, на что у других уйдет как минимум неделя. Правда, звезды настоятельно советуют им поспешить с действиями самостоятельно, не дожидаясь от жизни "волшебного пенделя".

Легкие на подъем Близнецы (22.05 – 21.06) медлительностью не страдают – быстроте их реакции можно только позавидовать, поэтому сегодняшняя работа на скорость для них сложности не представит. Главное, определиться с целью, к которой будут стремиться представители знака: выбрав ошибочное направление, они рискуют потратить время и силы понапрасну.

Нерешительность Весов (24.09 – 23.10) обусловлена их врожденными качествами: они должны все хорошенько продумать и взвесить, а только потом – действовать. Сегодня – если, конечно, представители знака хотят добиться успеха – им необходимо ускорить процесс размышления и начать движение к цели раньше, чем они это обычно делают. В противном случае пенять придется только на себя.

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