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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо думать о том, что и как они говорят
День, когда особое значение придается словам, поэтому к ним нужно относиться осторожно и бережно: очень важно думать, что и как ты говоришь, поскольку легкомыслие в этом вопрос может дорого нам обойтись.
Сегодня, 20 октября, осторожно обращаться со словами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно думать о том, что и как они говорят.
Телец
Тельцы редко бросают слова на ветер — как правило, они тщательно продумывают каждую свою речь. Но сегодня они могут изменить своим правилам и сказать нечто крайне странное и невразумительное, за что им будет в лучшем случае неудобно, а в худшем — стыдно.
Близнецы
Близнецы — в силу свойственного им легкомыслия — редко делают трагедию из своих высказываний, даже если говорит очевидную глупость. Они уверены, что любая произнесенная ими речь содержит гениальные мысли, но сегодня именно эта убежденность может поставить их в неловкую ситуацию.
Лев
Львы, как представители одного из самых уверенных в себе знаков Зодиака, не видят необходимости в том, чтобы продумывать свои слова, поскольку, по их мнению, любые их высказывания имеют огромное значение для окружающих людей. Сегодня они могут с неприятным удивлением узнать, что это совсем не так.
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