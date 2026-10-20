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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо думать о том, что и как они говорят

День, когда особое значение придается словам, поэтому к ним нужно относиться осторожно и бережно: очень важно думать, что и как ты говоришь, поскольку легкомыслие в этом вопрос может дорого нам обойтись.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 20 октября, осторожно обращаться со словами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно думать о том, что и как они говорят.

Телец

Тельцы редко бросают слова на ветер — как правило, они тщательно продумывают каждую свою речь. Но сегодня они могут изменить своим правилам и сказать нечто крайне странное и невразумительное, за что им будет в лучшем случае неудобно, а в худшем — стыдно.

Близнецы

Близнецы — в силу свойственного им легкомыслия — редко делают трагедию из своих высказываний, даже если говорит очевидную глупость. Они уверены, что любая произнесенная ими речь содержит гениальные мысли, но сегодня именно эта убежденность может поставить их в неловкую ситуацию.

Лев

Львы, как представители одного из самых уверенных в себе знаков Зодиака, не видят необходимости в том, чтобы продумывать свои слова, поскольку, по их мнению, любые их высказывания имеют огромное значение для окружающих людей. Сегодня они могут с неприятным удивлением узнать, что это совсем не так.

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