Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо использовать энергию в мирных целях

День мощной космической энергии, которая может быть заряжена как положительно, так и отрицательно – это зависит только от самого человека. Разумеется, необходимо постараться, чтобы силы были направлены на позитив, поскольку негатив может разрушить как самого человека, так и окружающее его пространство: энергию дня, как пресловутый атом, необходимо направить в мирное русло.

Сегодня, 26 ноября, использовать энергию в мирных целях необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая – позитивная – направленность особенно важна.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, черпая мощную энергию из своего плохого настроения, вполне могут изводить своих близких, предъявляя к ним непомерные требования и претензии – упрекая их в том, что они недостаточно любят представителей знака и заботятся о них. Ничего, кроме конфликта и, как следствие, обид, они в результате не получат, поэтому лучше потратить энергию на более полезное занятие – например, на уборку квартиры.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам сегодня очень трудно будет выбрать одно решение из двух: оба варианта будут казаться им одинаково привлекательными, поэтому они рискуют потратить много времени и сил – преимущественно моральных – на то, чтобы определиться с тем, как им поступить в сложившейся ситуации. Звезды настоятельно советуют им перенести муки выбора на другой день, а сегодня заняться своим хобби.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – признанные мастера скандалов, которые не только позволяют им решать вопросы – как делового, так и личного характера, но и придают бодрость духа и оптимизм. Однако сегодня конфликт окажет на представителей знака негативное влияние – они станут злыми и раздражительными, поэтому сегодня им лучше ни с кем не скандалить, а избыток сил потратить на общественно-полезную деятельность.

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