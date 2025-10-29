Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо использовать позитивное мышление

Гороскоп / © Credits

Как известно, позитивное мышление, которое уже утратило свои позиции в психологии, пока еще никто не отменял, и сегодня именно оно определит нашу жизнь на ближайшее время.

Сегодня, 28 октября, позитивное мышление необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оптимистический взгляд на мир окажется особенно важным.

Близнецы

Близнецы, несмотря на легкость характера, часто впадают в пессимизм. Энергетика нынешних лунных суток является тяжелой и мрачной, а потому опасной, значит, представителям знака необходимо быть особенно осторожными и не поддаваться меланхолии.

Скорпион

Скорпионы являются одним из самых мрачных знаков Зодиака: для того чтобы впасть в депрессию, им особых поводом не требуется. Избежать такого сценария в этот день они могут единственным способом: им необходимо заняться чем-нибудь приятным — тем, что доставляет удовольствие.

Козерог

Козероги могут оказаться в ситуация, про которую обычно говорят: замкнутый круг. Из-за проблем на работе у них всерьез испортится настроение, а справиться с таким положением дел поможет только отдых — пусть даже и непродолжительный.