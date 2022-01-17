Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо избавляться от лишнего

День полнолуния можно назвать тихим и спокойным, его гармоничную энергетику не стоит нарушать резкими движениями, грубыми словами и недоброжелательными мыслями. В это время не стоит приступать к реализации новых проектов, подписывать важные документы, принимать серьезные – прежде всего финансовые – решения, а вот приводить в порядок рабочий стол – как реальный, так и компьютерный, делать уборку в доме и избавляться от лишних вещей – нужно.

ГСегодня, 17 января, избавляться от лишнего, улучшая тем самым энергетику дома, желательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая гармонизация окружающего пространства особенно важна.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, в отличие от представителей других знаков, обожают выбрасывать все, что под руку попадется: они уверены – и это справедливо – что, выбрасывая ненужное, они освобождают место для новых покупок, без которых представители знака просто жить не могут. Вот и сегодня они, войдя в раж, будут – в буквальном смысле слова – метать в мусорные мешки все, что попадется под руку. Возможно, впоследствии они и пожалеют о чем-то выброшенном сгоряча, но сегодня будут уверены, что в доме стало легче дышать, да и простора прибавилось.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы считают наведение порядка своим любимым занятием: если для других оно является работой – порой, ужасно неприятной, то для них это и отдых, и релакс, и медитация. Представители знака могут часами перебирать свои наряды, собирая разные луки и решая, куда именно можно пойти в том или ином образе. Единственная задача, которая им не по силам, – это необходимость избавиться от части – пусть даже и незначительной – своего гардероба: они трясутся над каждой вещью, даже если она давно вышла из моды, однако сегодня им придется это сделать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы в отношении к порядку демонстрируют нестабильность: сегодня они набрасываются на домашнюю работу как голодный на еду, вылизывая дом или квартиру до безупречного состояния, а уже завтра охладевают к этому занятию и не обращают внимания на грязную посуду в раковине и разбросанные вещи. Сегодня им – хотят они того или нет – придется взяться на наведение порядка, а заодно и за сортировку вещей на нужные и ненужные: сковорода без ручки и платье "мамино выходное" им точно никогда не понадобятся, так что не стоит захламлять окружающее пространство.

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