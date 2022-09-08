Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо избавляться от ненужного

День благоприятен для переосмысления событий и поступков предыдущего жизненного этапа – звезды рекомендуют провести своеобразную работу над ошибками, которая поможет понять, что сделано правильно, а что – нет. Самое время понять, что вам действительно нужно, а без чего вполне можно обойтись, причем касается это не только вещей, но и отношений с людьми.

Сегодня, 8 сентября, избавляться от ненужного можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое освобождение окажется обязательным.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки очень трепетно относятся к окружающим их людям, любой разрыв для них – настоящая трагедия, поэтому они стараются держаться за отношения, что называется, до последнего. Но сегодня, судя по всему, даже их ангельскому терпению придет конец – они решат, что партнерство с неким человеком исчерпало себя, поэтому с ним необходимо расстаться. Возможно, это будет нелегкий, но важный и своевременный шаг.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – те, кому необходимо избавиться именно от предметов, которые в последнее время буквально захламили окружающее их пространство. Надо отдать должное представителям знака – все вещи у них содержатся в образцовом порядке, вот только когда их слишком много, хаоса не избежать. День благоприятен для того, чтобы перебрать "коллекцию" одежды и избавиться от всего, что они уже никогда не будут носить.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые, как известно, обожают колебаться туда-сюда и все "взвешивать", сегодня должны будут наконец-то сделать решительный шаг. Скорее всего, он коснется работы, которая давным-давно перестала устраивать представителей знака – кого в профессиональном, а кого и в материальном плане. В этот день можно отказываться от старого места – новое не заставит себя долго ждать.

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