Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо избегать конфликтов

Несмотря на то, что энергии нынешнего дня – в общем и целом – благоприятны и располагают к достижению добрых дел, далеко не все будут настроены на доброжелательное отношение к другим и решение спорных вопросов мирным путем. Велика вероятность ссор, дрязг, интриг и конфликтов, участие в которых нежелательно для всех.

Сегодня, 30 мая, встревать в выяснение отношений с окружающими необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них избегать разного рода конфликтов особенно важно.

Овен (21.03 – 20.04)

Своенравные Овны, которые известны своей вспыльчивостью, часто, не подумав и не взвесив все доводы за и против лезут в драку – причем как морального, так и самого что ни на есть физического свойства. К счастью, последнее случается не так уж часто, но это не значит, что сегодня представители знака могут конфликтовать без опаски – наоборот, именно в этот день они должны быть осторожными, как никогда.

Весы (24.09 – 23.10)

В отличие от Овнов, спокойных и даже боязливых Весов в агрессивности и вспыльчивости обвинить нельзя, поскольку конфликтов они не любят, но именно поэтому им сегодня необходимо их избегать. Вступив с кем-нибудь в пререкания, они вряд ли сумеют одолеть противника, к тому же сами при этом долго будут переживать последствия столкновения, что не лучшим образом скажется на их настроении.

Водолей (21.01 – 18.02)

Взбалмошные и непредсказуемые Водолеи любят конфликты – как правило, они придают им заряд бодрости. Но сегодня последствия выяснения отношений с кем-то из близких могут оказаться далеко не таким безвредным. Напротив, представители знака рискуют рассориться с этим человеком всерьез и надолго, что совершенно не входит в их планы, так что лучше не обратить внимания на резкие слова оппонента.

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