- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 365
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо избегать конфликтов
День чреват ссорами и конфликтами, которые будут возникать как будто бы ниоткуда, но иметь при этом серьезные последствия. Поэтому важно сдерживать свои эмоции и общаться только с приятными людьми.
Сегодня, 18 сентября, с кем-либо ссориться не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно избегать конфликтов.
Рак
Ракам важно соблюдать максимальную осторожность в отношениях с коллегами, деловыми партнерами, и — особенно! — начальством. Любое неосторожное слово может привести к серьезным последствиям — лишению премии, обидного понижении в должности и даже увольнению.
Весы
Весы могут почувствовать, что неведомый поток вспыльчивости и категорического неприятия чужого мнения несет их совсем не в ту сторону, в которую они хотят двигаться. Особенно опасными для них окажутся ссоры с близкими и любимыми людьми — прежде всего, с членами семьи
Водолей
Водолеям не стоит обижать своих друзей, даже несмотря на то, что они могут быть неправы, да и вообще будут раздражать представителей знака. От ощущения неприятия их поступков или высказываний избавиться окажется довольно трудно, но возможно, особенно если приложить некоторые усилия.
