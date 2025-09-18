ТСН в социальных сетях

Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо избегать конфликтов

День чреват ссорами и конфликтами, которые будут возникать как будто бы ниоткуда, но иметь при этом серьезные последствия. Поэтому важно сдерживать свои эмоции и общаться только с приятными людьми.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 18 сентября, с кем-либо ссориться не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно избегать конфликтов.

Рак

Ракам важно соблюдать максимальную осторожность в отношениях с коллегами, деловыми партнерами, и — особенно! — начальством. Любое неосторожное слово может привести к серьезным последствиям — лишению премии, обидного понижении в должности и даже увольнению.

Весы

Весы могут почувствовать, что неведомый поток вспыльчивости и категорического неприятия чужого мнения несет их совсем не в ту сторону, в которую они хотят двигаться. Особенно опасными для них окажутся ссоры с близкими и любимыми людьми — прежде всего, с членами семьи

Водолей

Водолеям не стоит обижать своих друзей, даже несмотря на то, что они могут быть неправы, да и вообще будут раздражать представителей знака. От ощущения неприятия их поступков или высказываний избавиться окажется довольно трудно, но возможно, особенно если приложить некоторые усилия.

