Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо избегать напряжения

День считается энергетическим пиком лунного месяца, поэтому неудивительно, что многие из нас испытывают в это время физический и эмоциональный подъем – сил так много, что, кажется, будто бы их хватит на любое, даже самое сложное и трудоемкое дело. Чаще всего это действительно так, но некоторым из нас все-таки необходимо поберечь как энергию, так и самих себя, ведь наши ресурсы не бездонны.

Сегодня, 31 января, избегать напряжения – как физического, так и морального, а как следствие, и переутомления, следует всем знакам Зодиака, но трем из них нужно особенно бережно отнестись к своему организму.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – знак физически очень мощный, но при этом неторопливый, можно даже сказать, медлительный: к своим силам его представители относятся бережно, тратят их экономно и только по делу. Сегодня звезды советуют им не отступать от этой своей привычки, в противном случае истощение – вплоть до полной потери энергии – не заставит себя долго ждать, к тому же окажется, что цель того не стоила.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков от других представителей Зодиака отличает впечатлительность и мнительность, которые часто заставляют представителей знака страдать, причем иногда – совершенно напрасно, что называется, на ровном месте. Вот и сегодня велика вероятность того, что они сделают из мухи слона и будут переживать так, как умеют это делать только они. В результате моральное напряжение вполне может стать причиной физического недомогания.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы вообще-то не очень любят напрягаться, но сегодня они могут почувствовать непреодолимую тягу к работе: им покажется, что вот если прямо сейчас не переделать все накопившиеся за последнее время дела, то небо просто упадет на землю. Разумеется, это не так: работа не остановится, а вот упадок сил представителям знака в результате такой – усиленной – деятельности гарантирован.

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