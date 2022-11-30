Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо избегать самонадеянности

Энергия, которая в этот день наполняет организм каждого человека, может сыграть с ним злую шутку: ощущение всемогущества, которое не имеет под собой никаких оснований, еще никого не доводило до добра. Под это влиянием можно замахнуться на то, что совершенно не по силам, и потерпеть досадное – а порой и позорное – фиаско. Избежать такого неприятного развития событий можно одним-единственным способом – трезво оценивая свои возможности и не допуская излишней самонадеянности.

Сегодня, 30 ноября, избегать самонадеянности необходимо представителям всех знаков Зодиака, но три из них она – с большой долей вероятности – поставит в, мягко говоря, неприятное положение.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам часто кажется, что они, образно говоря, схватили бога за бороду, в результате чего и вести себя они начинают соответствующим образом – нахально, а порой и беспардонно. Стоит ли говорить о том, что до добра это их, как правило, не доводит: в большинстве случаев они вынуждены оправдываться, объясняя, что просто не рассчитали свои силы. Поэтому сегодня им нужно сначала хорошо подумать и только потому действовать.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – когда втайне, а когда и явно – хотят быть лучше других, и в большинстве случаев им это удается. Но именно такая нацеленность на победу является одновременно и их слабым местом – представители знака начинают искренне верить, что всесильны, а это приводит к тому, что они самым досадным образом терпят поражение и получают очередной – болезненный – удар по самооценке.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги в глубине души уверены, что могут покорить любую вершину – как профессиональную, так и личную, поэтому часто бросаются на ее штурм, не рассчитав свои силы. Сегодняшний день – не исключение, но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен: зная о том, что последствия их самонадеянности могут быть неприятными, они, возможно, откажутся от соответствующего поведения.

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