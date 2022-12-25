Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо избегать серьезных физических нагрузок

Несмотря на то, что на календаре праздник, приятных эмоций нынешние лунные сутки – особенно первая их половина – не несут.

Многие из нас будут испытывать злость, раздражительность и даже разнообразные мании – в том числе и манию преследования. К счастью, к обеду все более или менее наладится, но осторожность – во всех отношениях – в это время не помешает. Особенно важно отказаться от физических нагрузок – они чреваты серьезными травмами.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – одни из самых ленивых знаков Зодиака, за что их часто укоряют окружающие: дескать, чем лежать на диване, лучше собрался бы и сходил в спортзал. Сегодня им точно не стоит этого делать, потому что попытка резко стать заядлым спортсменом может закончиться плачевно – травмой. Поэтому спортивные подвиги лучше отложить на другой день, а сегодня по традиции полежать на диване.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, которые, несмотря на праздничный день, захотят заняться своим любимым делом – наведением порядка в доме, не стоит таскать на себе чересчур тяжелые предметы. Так, дубовый шкаф, который стоял на одном месте в течение десяти лет, вполне может находиться на нем еще несколько дней – с ним ничего не случится, а вот "сорванную" спину придется лечить не только долго, но и дорого, что в наше время немаловажно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – знак рассеянный и неорганизованный, что время от времени доставляет им неприятности. Сегодня как раз такой день, когда необходимо внимательно следить за своим поведением – особенно на улице: на проезжей части нельзя пренебрегать правилами дорожного движения, а на тротуаре нужно смотреть, куда ставишь ногу – во время гололеда ничего не стоит растянуться на асфальте и повредить руку или ногу.

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