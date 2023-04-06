Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо контролировать свое поведение

Нынешний день предназначен не только для веселья, как принято считать, но и для внутреннего раскрепощения и освобождения от тяжести, которая скопилась на душе и – заметно или незаметно – отправляет существование. Однако обратной стороной ощущения раскованности и непринужденности может стать отсутствие внутренних "тормозов", что, в свою очередь, приведет к поступкам, о которых впоследствии придется пожалеть.

Сегодня, 6 апреля, контролировать свое поведение необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них сдержанность особенно важна.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы под воздействием негативных эмоций, которые одолевают их довольно часто, становятся совершенно невыносимыми – причем не столько для других, сколько для самих себя. В таких случаях они могут сказать – а иногда и сделать – такое, что им впоследствии будут долго припоминать. Уберечь представителей знака от такой ошибки поможет сдержанность, которую им стоит проявить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам стоит опасаться не только отрицательных, но и положительных эмоций: на их "волне" они, как правило, перестают адекватно воспринимать действительность и совершают поступки, которые уже завтра будут вызывать у них недоумение. Но, как известно, предупрежден, значит, вооружен: сегодня важно помнить о том, что действия должны быть не спонтанными, а продуманными.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи в любой день могут учудить что угодно, а уж сегодня их способность совершать неожиданные и необъяснимые поступки возрастет в разы. Уговаривать их немного умерить пыл – чаще всего задача сложная, а то и вовсе безнадежная, но, возможно, они прислушаются хотя бы к советам астрологов, которые настоятельно рекомендуют им контролировать свое поведение.

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