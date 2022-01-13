Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо любить окружающих

День тишины и покоя, в течение которого ум одержит верх над чувствами и эмоциями, поэтому люди чаще всего совершают благоразумные поступки, о которых им впоследствии не придется жалеть. Звезды – разумеется, если это возможно – советуют провести его в уединении, сознательно меняя знак отношения к окружающим людям с "минуса" на "плюс": проще говоря, сегодня нужно любить всех – даже тех, кого в другие дни приходится ненавидеть.

Сегодня, 13 января, любить окружающих звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое – позитивное – отношение к людям особенно важно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – знак нежный и эмпатичный, они из тех, кто готов любить весь мир. Это качество им сегодня пригодится – в отличие от других знаков, они смогут без каких-либо усилий морально обогреть даже тех, кто им совсем несимпатичен, если эти люди из об этом попросят. О людях приятных, которых в окружении представителей знака довольно много, и говорить не приходится – хорошо относиться к ним гораздо проще. Но, в общем и целом, нынешний день – в силу выдающихся душевных качеств – не составит для них особых трудностей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам трудно любить других людей – особенно если те не отвечают их представлениям о том, какой должен быть человек, который вызовет у них симпатии. Если ему не хватает суммы необходимых качеств, то нечего и надеяться на благосклонность представителей знака, поэтому сегодня им не так легко будет отнестись к ним по-хорошему. Однако это необходимо, если, конечно, они хотят, чтобы к ним отнеслись соответствующим образом – бумеранг, соответствующий народной мудрости "что посеешь, то и пожнешь", прилетит очень быстро.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, будучи людьми с тонким восприятием мира, чаще других бывают добры и милосердны: они принимают близко к сердцу чужие беды, при этом не только обливают слезами себя и других, но и предпринимают действенные меры, призванные помочь нуждающимся. Вопрос о том, чтобы – совершенно искренне – полюбить окружающих, и речь не идет – представители знака всегда готовы это сделать. Правда, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что они остывают так же быстро, как и загораются, поэтому на их чувства необходимо отвечать сразу, не откладывая их на потом.

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