Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо мириться с близкими людьми

Нынешний день идеально подходит для отдыха и не подходит для работы – даже если, невзирая на выходной и праздник, взяться за какие-то дела, успехом они не увенчаются, поэтому не стоит даром тратить время и силы. Зато это время благоприятно для налаживания отношения с окружающими людьми – особенно родными и близкими.

Сегодня, 19 декабря, мириться с близкими людьми необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них налаживание отношений особенно важно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы могут довольно долго терпеть пренебрежительное отношение, убеждая себя в том, что недружественные выпады со стороны кого-то из окружающих не более чем видимость, поэтому не стоит их внимания. Но однажды количество "наскоков" переходит в качество, и они наотрез отказываются общаться с человеком, который всерьез им досаждает. При этом они совершенно не рассматривают тот факт, что их "обидчик", во-первых, мог делать это не нарочно, а, во-вторых, искренне раскаивается в содеянном. В этот день звезды советуют представителям знака забыть обиды и помириться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионов часто считают злопамятными, но это не совсем так: они, скорее, крайне впечатлительны и не могут отпустить обиду, которую им нанесли. Надо признать, что без причины представители знака никогда не обижаются, поэтому на то, чтобы дистанцироваться от задевшего их человека, у них есть все основания. Но сегодня звезды настоятельно рекомендуют им отказаться от накопившихся обид и найти возможности для примирения с людьми, которые, как им кажется, в чем-то перед ними виноваты, тем более что они готовы попросить прощения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги обижаются быстро и всерьез, помириться с ними не так просто, как может показаться на первый взгляд. При этом им совершенно неважно, всерьез их задели или по мелочи, они все равно оскорбятся до глубины души и будут долго демонстрировать всем свое холодное равнодушие. Однако сегодня – по случаю праздника – звезды рекомендуют представителям знака простить тех, с кем они находятся в ссоре, причем желательно пойти первыми навстречу: не стоит копить обиды, особенно накануне Нового года, в который надо входить с легкой душой.

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