Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо мириться с теми, кого они обидели

Основное значение дня – борьба за справедливость, поэтому необходимо делать – или хотя бы стараться делать – добрые дела, которые призваны не только улучшить собственную карму каждого из нас, но и установить мировое равновесие между светом и тьмой. Впрочем, думаю обо всем человечестве не стоит забывать о своих близких – особенно тех, кого – вольно или невольно – обидели.

Сегодня, 11 февраля, мириться с теми, кого обидели, необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них налаживание отношений с ними станет особенно важным.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны не только сами страдают от своей вспыльчивости, но и доставляют массу неприятностей другим, поэтому между ними и окружающими их людьми часто возникают ссоры, за которыми тянется продолжительны шлейф обид и непонимания. Загладить их, как правило, бывает довольно трудно, но сегодня для этого сложатся максимально благоприятные условия. Необходимо воспользоваться шансом урегулировать отношения, а впредь не ругаться по пустякам, если, конечно, это будет возможным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы часто обижают окружающих только потому, что у них хорошее настроение неожиданно сменяется плохим, а потом возвращается в исходное состояние. Представители знака не в состоянии справиться с такими эмоциональными "качелями", поэтому и "кусают" тех, кто находится рядом. Однако сегодня у них появится шанс наладить отношения с теми, кого они – возможно, против своего желания – задели. Расположение духа у них будет прекрасным, поэтому им не составит сложности помириться с теми, кого обидели.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, даже если они явно ни с кем не ссорились, наверняка – так уж они устроены – затаили обиду на кого-то из близких. Поскольку она доставляет им массу неприятных эмоций, желательно избавиться от нее во что бы то ни стало. Сегодня благоприятный день для того, чтобы поговорить со своим обидчиком, который, скорее всего, не подозревает о том, что задел представителя знака. Такая беседа поможет снять напряжение в отношениях и примирить "враждующие" стороны, правда, ровно до того момента, когда они придумают себе очередную обиду.