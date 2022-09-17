Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо мыслить нестандартно

День благоприятен для любых действий, направленных на добро и создание, те же, кто преследует злые цели и намерен разрушать, обречены на неудачу. Сегодня также можно будет найти ответ на любой – самый сложный – вопрос, главное – искать решение с креативной точки зрения: чем нестандартнее будет подход, тем выше шансы на успех.

Сегодня, 17 сентября, креативное мышление пойдет на пользу представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них мыслить нестандартно крайне необходимо.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам креатив не чужд – они умеют и любят решать сложные задачи при помощи вдохновения, которое посещает их довольно часто. Сегодня как раз такой день, когда у них не будет недостатка в творческих идеях – особенно это коснется тех представителей знака, профессия которых связана с креативом. Звезды рекомендуют им воспользоваться энергиями дня, чтобы найти ответы на важные вопросы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – не самый творческий знак Зодиака, им легче и проще решать профессиональные задачи привычным – квадратно-гнездовым – способом. Однако сегодня звезды настоятельно советуют им сделать над собой усилие и посмотреть на вопрос, который им необходимо решить, с самой неожиданной точки зрения – представители знака сами удивятся, осознав, как это легко и просто.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, как самый креативный знак Зодиака, с нестандартной точки зрения подходят к решению любого вопроса, поэтому сегодня им не стоит изменять своим привычкам – на все и вся необходимо смотреть под новым углом зрения. Таким образом представителям знака удастся обойти на повороте всех конкурентов, не способных увидеть неожиданное и уникальное в привычном.

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