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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо находиться в состоянии дзен

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо находиться в состоянии дзен

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День, когда закладывается фундамент на весь последующий лунный месяц, поэтому сегодня не стоит приступать к началу какого-либо нового дела – оно будет двигаться медленно, а то и вовсе застопорится. Время лучше потратить на составление планов и определение тактики и стратегии по достижению целей – как профессиональных, так личных. Самое главное в это время – сохранять спокойствие и доброжелательно относиться к окружающим людям. 

Сегодня, 17 июля, сохранять спокойствие важно для представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них такое поведение окажется особенно важным.

Склонные к меланхолии Раки (22.06 – 22.07) могут пострадать от своих действий, хотя направлены они будут исключительно на благое дело – например, на примирение с близким человеком. Вот только слезы, истерики и упреки вряд ли помогут наладить отношения, поэтому, если возникнет необходимость поговорить с близким человеком по душам, нужно сохранять спокойствие. 

Скорпионам (24.10 – 22.11), у которых на первый план выйдут рабочие отношения, крайне важно сохранять спокойствие в отношениях с коллегами и начальством. Иначе они могут сорвать выполнение важного задания и настроить против себя руководство, которое найдет способ отплатить им за ершистость – например, не включить их в списки на долгожданную премию, так что им лучше вести себя максимально спокойно. 

Неуравновешенные Водолеи (21.01 – 18.02) могут стать жертвой собственных нервов в любой момент: на работе, дома и даже в общественном месте – например, в супермаркете. Раздражение вызовут окружающие их люди, которые будут вести себя совсем не так, как представителям знака того бы хотелось. Спасением от нервного срыва и его последствий станет состояние дзен. 

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Дата публикации
Просмотры
179
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