Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо навести порядок в документах

Несмотря на тяжелую энергетику, день удачен для работы и бизнеса, правда, речь идет о том, чтобы завершать старые, отложенные на время дела. А вот тем, кто давно нацеливался на новый – сложный, но перспективный – проект, рано приступать к его реализации – придется еще немного подождать. Это время также идеально подходит для работы с разного рода документами – прежде всего теми, которые давно лежат на рабочем столе без дела.

Сегодня, 5 января, навести порядок в документах необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них систематизация и утилизация скопившихся бумаг особенно важна.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы любят порядок и редко допускают захламление своего рабочего места, особенно если оно у них располагается дома, но, поскольку и на старуху бывает проруха, на этот раз они упустят момент, после которого наступает хаос. Главное, его не запустить и вовремя начать генеральную уборку. Для начала нужно смести все бумажки со стола в картонную коробку, и в комнате сразу станет больше порядка, а перебрать их, отделив нужные от ненужных, можно и позже, главное, чтобы пока не мозолило глаза.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы в последнее – допраздничное – время зарылись в работу с головой, причем в прямом смысле этого слова: в результате у них – как дома, так и на работе – скопилось такое количество разного рода документов, что они могли укрыться ими, как одеялом. Чтобы ничего подобного не случилось, представителям знака необходимо без промедления взяться за генеральную уборку рабочих столов. Главное, рассортировать находящиеся на них документы: нужные разложить по стопкам, ненужные – выбросить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы очень любят чистоту и порядок, но предпочитают, чтобы их наводил кто-то другой – самим представителям знака такое занятие кажется скучным, нудным и недостойным. Но сегодня может случиться настоящее чудо: они – неожиданно даже для себя – не только устроят дома уборку, но и – что уж совсем не входит ни в какие рамки – получит от этого процесса удовольствие. Ну а напоследок можно будет вымыть полы и окна, натереть полиролью мебель. Впрочем, главное в деле наведения порядка – это вовремя остановиться.

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