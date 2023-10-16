Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо найти себе занятие по душе

День, когда приветствуются активные действия, в результате которых удается сделать гораздо больше, чем в любое другое время. Бездеятельность не самым лучшим образом отображается на людях – под ее влиянием они могут стать чересчур впечатлительными, мнительными, раздражительными, истеричными. Лучший способ избежать такого неадекватного поведения – найти себе занятие по душе, тогда жизнь не покажется такой мрачной.

Сегодня, 16 октября, бездельничать нельзя всем знакам Зодиака, но трем из них особенно важно найти себе занятие по душе.

Рак

Раки очень любят заниматься хозяйством, причем, они – большие мастера во всех его сферах, но лучше всего им удаются кулинарные подвиги. Сегодня, несмотря на начало недели, звезды советуют им показать класс в искусстве выпечки. Так они не только успокоятся сами, но и создадут в доме атмосферу мира и взаимопонимания.

Дева

Дев успокаивает наведение порядка, причем совершенно неважно где – в квартире или в документах. Но сегодня им нужно выбрать шкаф с вещами, которые они давно не перебирали. Их можно будет рассортировать, отделив нужные от ненужных, и осчастливить последними нуждающихся – сложный день пройдет незаметно.

Весы

Весы находят общий язык с несовершенным окружающим миром, когда соприкасаются с искусством, поэтому сегодня им обязательно нужно найти время для этого занятия – например, посетить музей или театр, желательно оперный. Так представители знака смогут настроиться на позитив на месяц вперед.

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