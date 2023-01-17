Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо обдумывать каждый свой шаг

Нынешний день категорически не подходит для любого рода активных действий – как профессионального, так и личного свойства. Звезды вообще считают, что их необходимо заменить наблюдениями, созерцанием и анализом происходящего. Если ничего не делать нельзя, необходимо, согласно старой пословице, семь раз отмерить и только потом – резать.

Сегодня, 17 января, обдумывать каждый свой шаг необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них осторожность и осмотрительность особенно важны.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы не утруждают себя раздумьями, особенно когда выходят из себя – в этот момент они никого вокруг не видят и ничего не слышат, сильное раздражение буквально лишает их органов чувств. Однако сегодня представители знака под влиянием внутреннего негатива могут не просто поссориться с близким человеком, а полностью разрушить с ним отношения, поэтому в их интересах сдерживать свои эмоции.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы отличаются от других знаков Зодиака способностью совершать неосмотрительные поступки – они сначала делают и только потом думают. Сегодня, поступив таким образом, они могут совершить серьезную ошибку, поэтому им не стоит торопиться с действиями. Конечно, уговаривать представителей знака подумать - напрасное занятие, так пусть хотя бы сначала сосчитают до десяти.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи живут без правил, точнее, только по им одним известным – неведомым для других – правилам. Вот и сегодня они могут совершить нечто такое, от чего близкие люди придут в недоумение, а то и вовсе – в шоковое состояние. Что до самих представителей знака, то за ними может окончательно закрепиться репутация полных неадекватов, так что стоит хорошо подумать, стоит ли до этого доводить.

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