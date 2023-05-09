Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо обратить на себя внимание начальства и спонсоров

День, который астрологи называют сатанинским, – не самый простой для каждого из нас, но и в нем – особенно в первой его половине – можно отыскать позитивные моменты. Главное, проявить трудолюбие и терпение – таким образом можно будет заручиться покровительством начальства или поддержкой – в том числе и материальной – спонсоров и меценатов.

Сегодня, 9 мая, обратить на себя внимание начальства и спонсоров желательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оно окажется особенно важным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы далеко не так поверхностны, как может показаться на первый взгляд – они всегда точно понимают, что надо сделать, чтобы обратить на себя внимание непосредственного начальства и получить хорошо оплачиваемый заказ. Сегодня им желательно оказаться в нужное время в нужном месте – и руководство не оставит их без достойной оплаты.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы не только любят, но и умеют делать карьеру – они точно знают, как подойти к решению этого вопроса с нужной стороны. Сегодня у них для этого будет масса возможностей, которые представителям знака никак нельзя упустить. Впрочем, предупреждать их о расторопности не стоит – они прекрасно разберутся в том, как необходимо действовать, без посторонних советов и замечаний.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям для осуществления их творческого плана – у каждого из представителей знака он свой – необходима энная сумма денег, которую они могут получить только от спонсоров. Назначив на нынешний день встречу с ними, им необходимо постараться произвести на потенциальных меценатов максимально благоприятное – деловое – впечатление, тогда и с финансами проблемы не будет.

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