Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо обратить внимание на свои сны

Нынешний лунный день напрямую связан с интуицией. Поэтому, решая серьезный профессиональный вопрос или пытаясь найти выход из запутанной житейской ситуации, необходимо обращаться не к доводам разума, который легко может ошибиться, а к советам подсознания, которое подскажет верный выход. Особенно информативными в этом случае окажутся сны, сюжеты которых будут нести серьезную смысловую нагрузку.

Сегодня, 21 декабря, обратить внимание на свои сны необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно прислушаться к их подсказкам.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – знак мистический, поэтому всегда обращают внимание на сны, которые несут им важные знания, хотя, надо признать, не всегда ими пользуются. Однако сновидения нынешней ночи могут подсказать им, как грамотно выстроить отношения с человеком, от которого многое зависит в их жизни – например, непосредственным начальником. Главное, прислушаться к подсказке подсознания, а не отмахнуться от нее, как всегда.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги очень гордятся тем, что не обращают внимания на эзотерическую "чепуху", но сегодня им стоит вспомнить, что работа подсознания – вполне реальная вещь, с которой важно считаться. Тем более что сюжет сегодняшнего сна повторит ситуацию, в которой представители знака оказались наяву, к тому же в нем будет содержаться важная подсказка относительно того, как выйти из нее без потерь.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы охотно верят во все, что считают мистикой – сны, гадания на картах, знаки, которые посылает судьба, и, конечно же, астрологию. Поэтому и сегодня они обязательно обратят внимание на сюжет сна, который увидят ночью, и совершенно правильно сделают. Таблицу химических элементов, которая, как говорят, приснилась Менделееву, они, конечно, не увидят, но, благодаря сновидениям, смогут сделать другое важное открытие.

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