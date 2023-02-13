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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо обратить внимание на свои сны

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо обратить внимание на свои сны

Фото: Credits

День, когда необходимо контролировать энергетический поток, идущий к каждому человеку, иначе он может вырваться наружу и, как говорится, натворить дел. В это время также очень важно прислушиваться к своей интуиции – она может подсказать ответ на важный жизненный или профессиональный вопрос. Подобный результат дадут и сны – велика вероятность того, что они окажутся пророческими. 

Сегодня, 13 февраля, обратить внимание на сны необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они особенно важны. 

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы твердо стоят на земле – как в прямом, так и в переносном смысле, поэтому редко обращают внимание на то, что считают "эзотерической чепухой". Однако сновидения, которые они увидят сегодня, окажутся настолько убедительными, что они не смогут от них отмахнуться. И это будет правильным, поскольку нынешний сон может предвещать грандиозные – и положительные – жизненные перемены. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы относятся к снам равнодушно: нельзя сказать, что они совсем в них не верят, но и значения особого не придают. Так будет и на этот раз, хотя звезды все-таки настоятельно рекомендуют представителям знака запомнить все, что они увидят накануне ночью. Вполне возможно, что в сновидениях обнаружится подсказка, которая поможет им сориентироваться в важной жизненной ситуации. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы к мистике относятся уважительно и с пониманием, поэтому обращают внимание на знаки, в том числе и на сны: запоминают их, считая, что в каждом из них может содержаться важная информация. Но на этот раз представителей знака может ждать затруднение – им будет не так просто расшифровать смысл увиденного. Зато, если им удастся справиться с этой задачей, они получат важный совет на будущее. 

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Дата публикации
Просмотры
5635
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