Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо очистить свое жилье от негатива

День, когда добро должно торжествовать на всех уровнях – в поступках, словах и даже мыслях., а вот зло – даже на ментальном уровне – является категорическим табу, поскольку наказание за него не заставит себя долго ждать. Также очень важно избавляться от негатива во всех сферах жизни – от профессии и личной жизни до своего жилья.

Сегодня, 14 сентября, удалять негатив из своей жизни необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно очистить от него свое жилье.

Рак

Раки – самый домовитый знак Зодиака, поэтому свое жилье всегда содержат в идеальном порядке, но еще одна уборка – на взгляд звезд – точно лишней не будет, особенно если ее цель – избавиться от вещей, которыми давно никто не пользуется, а они как раз и накапливают негативную энергию.

Дева

Девы при всей страсти к порядку, которая свойственная представителям знака, часто страдают «синдромом Плюшкина», из-за чего им трудно расставаться с вещами, даже если они уже не представляют никакой ценности – почему бы не отдать их тем, кто в них нуждается?

Стрелец

Стрельцов не назовешь неряхами в прямом смысле этого слова, но тот факт, что они всегда торопятся и, как следствие, не доводят начатое до конца, часто подводят представителей знака. Сегодня им нужно убирать тщательно, выметая пыль из самых дальних углов, в которых и «поселился» негатив.

Читайте также: