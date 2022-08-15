Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо остерегаться скандалов

Один из самых небезопасных дней лунного календаря чреват ссорами и скандалами – напряжение, буквально висящее в воздухе, будет выливаться в выяснение отношений на всех уровнях. Последствия у таких конфликтов могут быть самыми тяжелыми и неприятными, поэтому важно максимально их избегать.

Сегодня, 15 августа, остерегаться скандалов необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они могут быть особенно опасными.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны известны своей взрывной натурой – если они встали на тропу войны, никто и ничто не в силах их остановить – они дойдут по ней до конца. Зная за собой такую особенность, его представители должны сегодня – впрочем, как и всегда – контролировать свои эмоциональные всплески, в противном случае они легко могут нажить себе серьезного врага среди знакомых или соседей.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы славятся своей сдержанностью – мало кто может вывести из себя этих "снежных королев", но уж коль скоро человеку это удастся, он увидит "небо в алмазах" – в прямом смысле этого слова. Если же речь идет о родных и близких людях – как в сегодняшнем случае, то конфликт легко может привести к настоящей катастрофе семейного масштаба, которой нужно постараться избежать любой ценой.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – настоящие короли и королевы скандала, они ругаются виртуозно и достигают в этом "искусстве" немыслимых высот. Вот только сегодня их страсть к конфликтам может их подвести, потому что они, скорее всего, решат выяснить отношения с начальством: оно захочет поставить представителей знака на место, что может привести к более чем серьезным последствиям – например, увольнению.

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