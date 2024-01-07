Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо осторожно обращаться с деньгами

День негативной энергетики, в течение которого важно экономить свои силы, не растрачивая их на дела, которые можно отложить в сторону. Необходимо экономно расходовать желательно любые ресурсы, в том числе и материальные: прежде всего, это касается финансов, к которым следует отнестись с максимальной бережливостью.

Сегодня, 7 января, осторожно обращаться с деньгами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не брать и не давать их в долг.

Лев

Львам, отличающимся щедростью и старающимся облагодетельствовать весь мир, сегодня стоит включить «режим жадности». Давать сегодня деньги в долг – плохая примета для представителей этого знака, из-за чего финансы вскоре могут на них «обидеться».

Весы

Весам, как бы сильно они ни нуждались в средствах, не стоит одалживать деньги у кого бы то ни было, особенно у друзей и родных. Обстоятельства не позволят представителям знака вернуть их быстро и в полном объеме, что может негативно отразиться на отношениях с кредиторами.

Козерог

Козерогам, которые с особой осторожностью относятся к своим финансам, и сегодня не стоит отступать от своих правил. Дав деньги в долг кому-то из друзей или близких, они, к большому своему сожалению, скорее всего, рискуют их никогда больше не увидеть.

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