Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо осторожно обращаться с деньгами

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
1870
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо осторожно обращаться с деньгами

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День негативной энергетики, в течение которого важно экономить свои силы, не растрачивая их на дела, которые можно отложить в сторону. Необходимо экономно расходовать желательно любые ресурсы, в том числе и материальные: прежде всего, это касается финансов, к которым следует отнестись с максимальной бережливостью. 

Сегодня, 7 января, осторожно обращаться с деньгами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не брать и не давать их в долг. 

Лев 

Львам, отличающимся щедростью и старающимся облагодетельствовать весь мир, сегодня стоит включить «режим жадности». Давать сегодня деньги в долг – плохая примета для представителей этого знака, из-за чего финансы вскоре могут на них «обидеться». 

Весы 

Весам, как бы сильно они ни нуждались в средствах, не стоит одалживать деньги у кого бы то ни было, особенно у друзей и родных. Обстоятельства не позволят представителям знака вернуть их быстро и в полном объеме, что может негативно отразиться на отношениях с кредиторами.

Козерог 

Козерогам, которые с особой осторожностью относятся к своим финансам, и сегодня не стоит отступать от своих правил. Дав деньги в долг кому-то из друзей или близких, они, к большому своему сожалению, скорее всего, рискуют их никогда больше не увидеть. 

Читайте также: 

Даша Астафьева эмоционально обратилась к тем, кто не хочет видеть в Сети "картинки" о войне в Украине

Даша Астафьева эмоционально обратилась к тем, кто не хочет видеть в Сети "картинки" о войне в Украине

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1870
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация