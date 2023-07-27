Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо осторожно относиться к новым знакомствам

Нынешний день – не самое лучшее время для общения, поэтому, если – в силу его буднего статуса – нельзя остаться в одиночестве, нужно хотя бы держаться подальше от людей – как в прямом, так и в переносном смысле. Особенно осторожными важно быть в отношении к новым знакомствам – человек, вошедший таким образом в ближний круг может оказаться совсем не таким, каким покажется на первый взгляд.

Сегодня, 27 июля, осторожно относиться к любым знакомствам необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них лучше вообще отказаться от общения с новыми людьми.

Сдержанные и, чего уж тут греха таить, холодноватые Дева (22.08 – 23.09) проявляют яркие эмоции, когда речь идет о деловых и – особенно – финансовых вопросах. Сегодня им вполне может показаться, что они встретили человека, который поможет им воплотить важные профессиональные – и денежные – проекты, Увы, впечатление о новом знакомом, скорее всего, окажется обманчивым, поэтому не стоит ему доверять.

Подозрительные Скорпионы (24.10 – 22.11), как правило, не очень охотно знакомятся – они уютно чувствуют себя в том кругу, который у них уже есть. Но сегодня, вопреки своим правилам, представители знака вполне могут поддаться чарам незнакомого человека, который захочет с ними сблизиться. Вот только намерения у него будут не самые благородные, поэтому от знакомства – во всяком случае, близкого- лучше отказаться.

Романтичные и, одновременно, практичные Рыбы (19.02 – 20.03) теряют все свои деловые качества, когда на горизонте появляется человек, который, как им кажется, может стать героем их романа – разумеется, любовного. Однако в этот день интуиция, которая обычно подсказывает представителям знака правильное решение, может ошибиться, а, значит, они рискуют выбрать в новые знакомые не того человека.

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