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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо осторожно относиться к новым знакомствам
Нынешний день — не самое лучшее время для общения, поэтому, если по какой-то причине им в выходной нельзя остаться дома, нужно хотя бы держаться подальше от людей — как в прямом, так и в переносном смысле — особенно осторожными важно быть в отношении к новым знакомствами.
Сегодня, 3 августа, осторожно относиться к любым знакомствам необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них лучше и вовсе отказаться от общения с новыми людьми.
Дева
Девы любят заводить новые связи, особенно если речь идет о деловых и — особенно — финансовых вопросах. Сегодня им может показаться, что они встретили человека, который поможет им в воплощении важных профессиональные проектов — увы, впечатление окажется обманчивым.
Весы
Весы теряют присущие им деловые качества, когда на горизонте появляется человек, который, как им кажется, может стать героем их романа. Однако в этот день они могут ошибиться, а, значит, они рискуют выбрать в новые знакомые совсем не того человека.
Козерог
Козероги подозрительны и не очень легко знакомятся, но сегодня, вопреки своим правилам, они могут поддаться чарам незнакомца, который захочет с ними сблизиться. Вот только намерения у него будут не самые благородные, поэтому от знакомства — во всяком случае, близкого — лучше отказаться.
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