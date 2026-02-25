Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо осторожно относиться к тратам

Гороскоп / © Credits

Одна из его опасностей этого дня — риск потратить гораздо больше, чем можно себе позволит, поэтому так важно с осторожностью относиться к тратам.

Сегодня, 25 февраля, спустить месячный бюджет рискуют представители всех знаков Зодиака, но трем из них нужно особенно осторожно относиться к тратам.

Близнецы

Близнецы, несмотря на кажущееся легкомыслие, довольны серьезны во всем, что не имеет отношения к походам по магазинам и соответствующим тратам. Тут они легко теряют контроль над собой и могут, вот как сегодня, спустить все, не подумав о том, как будут жить до новых выплат.

Весы

Весы легкомысленно относятся к финансам, если на глаза им попадется вещь — неважно, что это будет, — о которой они давно мечтали. В таком случае, вполне вероятном сегодня, они и думать не станут, в какому результату их может привести опрометчивость, просто приобретут желаемое и все.

Стрелец

Стрельцы, решив купить то, что им, мягко говоря, не по карману, руководствуются спорной, но часто используемой мудростью, согласно которой мы «один раз живем». В таком случае они могут приобрести то, что им совсем не нужно, и ни на минуту не пожалеть об этом.

