- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо осторожно относиться к тратам
Нынешний день — время негативной космической энергии, в течение которого нашей психике придется бороться с множеством неприятных явлений — страхами, тревогами, маниями, сомнениями, конфликтами и провокациями со стороны других людей.
Одна из его опасностей этого дня — риск потратить гораздо больше, чем можно себе позволит, поэтому так важно с осторожностью относиться к тратам.
Сегодня, 25 февраля, спустить месячный бюджет рискуют представители всех знаков Зодиака, но трем из них нужно особенно осторожно относиться к тратам.
Близнецы
Близнецы, несмотря на кажущееся легкомыслие, довольны серьезны во всем, что не имеет отношения к походам по магазинам и соответствующим тратам. Тут они легко теряют контроль над собой и могут, вот как сегодня, спустить все, не подумав о том, как будут жить до новых выплат.
Весы
Весы легкомысленно относятся к финансам, если на глаза им попадется вещь — неважно, что это будет, — о которой они давно мечтали. В таком случае, вполне вероятном сегодня, они и думать не станут, в какому результату их может привести опрометчивость, просто приобретут желаемое и все.
Стрелец
Стрельцы, решив купить то, что им, мягко говоря, не по карману, руководствуются спорной, но часто используемой мудростью, согласно которой мы «один раз живем». В таком случае они могут приобрести то, что им совсем не нужно, и ни на минуту не пожалеть об этом.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Венера в Овне с 6 по 30 марта 2026 года: что нас ждет в это время
Скопление планет в знаке Рыбы в период Лунного затмения 3 марта: что нас ждет в это время
Четыре знака, которые ждут кардинальные перемены во время Сатурна в Овне