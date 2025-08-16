ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
263
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо отдохнуть

День, когда необходимо разрушать старое, чтобы на его месте «выросло» и окрепло новое. Любая свежая идея, воплощенная в жизнь в это время, не сможет быть осуществлена до тех пор, пока у нас для этого не появится достаточного количества сил., а для этого необходимо посвятить ень отдыху, тем более, что он является выходным.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 15 августа, посвятить день отдыху рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно расслабиться и восстановить силы.

Телец

Тельцы пользуются репутацией трудолюбивого знака зодиакального круга, хотя работают они преимущественно поневоле — когда нет другого выхода. Сегодня для них выдастся неспешный и спокойный во всех отношениях день, когда дела можно ненадолго отложить, а время посвятить отдыху.

Дева

Девам, которые в выходной день и минуты не могут усидеть без домашних хлопот, звезды настоятельно рекомендуют сбавить обороты и — хотя бы через силу — заставить себя отдохнуть от перманентной занятости, отправившись на вернисаж, презентацию или просто прогулку по парку.

Козерог

Козероги, которые заняли бы первое место на всемирном конкурсе трудоголиков, и сегодня, несмотря на субботу, будут пытаться работать. Вот только вряд ли это удастся — все будет валиться из рук, поэтому лучше отложить работу в сторону, а время посвятить родным и друзьям.

Читайте также:

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie