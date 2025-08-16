Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо отдохнуть

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 15 августа, посвятить день отдыху рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно расслабиться и восстановить силы.

Телец

Тельцы пользуются репутацией трудолюбивого знака зодиакального круга, хотя работают они преимущественно поневоле — когда нет другого выхода. Сегодня для них выдастся неспешный и спокойный во всех отношениях день, когда дела можно ненадолго отложить, а время посвятить отдыху.

Дева

Девам, которые в выходной день и минуты не могут усидеть без домашних хлопот, звезды настоятельно рекомендуют сбавить обороты и — хотя бы через силу — заставить себя отдохнуть от перманентной занятости, отправившись на вернисаж, презентацию или просто прогулку по парку.

Козерог

Козероги, которые заняли бы первое место на всемирном конкурсе трудоголиков, и сегодня, несмотря на субботу, будут пытаться работать. Вот только вряд ли это удастся — все будет валиться из рук, поэтому лучше отложить работу в сторону, а время посвятить родным и друзьям.

