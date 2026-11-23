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Несмотря на понедельник, он не подходит для работы, но это не значит, что можно забросить все дела ничего не делать. В такое время желательно уделить время духовному развитию — почитать классическую литературу, послушать музыку. А вот употреблять алкоголь категорически не рекомендуется –в результате мы можем потерять самоконтроль и совершить поступков, за которые впоследствии будет стыдно.

Сегодня, 23 ноября, уделить время духовному развитию необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нельзя объединять этот професс с приемом алкоголя. .

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Овен

Овнам важно воздерживаться от алкоголя, потому что он может вызвать обострение имеющихся у них хронических заболеваний. Прежде всего, это касается сердечно-сосудистых и психических недугов, но тем, кто страдает от других болезней, тоже расслабляться не рекомендуется.

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Телец

Тельцам стоит отказаться от алкоголя, поскольку он может сделать их слишком разговорчивыми, вследствие чего они не только легко расскажут о тех обстоятельствах своей жизни, о которых в трезвом состоянии предпочли бы умолчать, но и серьезно обидят своего собеседника.

Козерог

Козероги, как представители сдержанного в эмоциональном отношении знака, даже пригубив алкоголь, вполне могут =потерять очень важное для них ощущение — контроль над происходящими событиями. Что они способны сотворить в таком состоянии, не знают как те, кто находится рядом, так и они сами.

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