Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо отказаться от мести

День, когда складываются благоприятные условия для того, чтобы отомстить тем, кто нанес нам обиду, но, прежде чем принять такое решение и сделать это, необходимо хорошо подумать – такие действия могут принести неприятности обеим сторонам конфликта – как виноватой, так и правой.

Сегодня, 17 ноября, сводить счеты с кем бы то ни было нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо категорически отказаться от мести.

Рак

Раки - несмотря на свойственные им скромность и доброжелательность - люди довольно злопамятные и, как следствие, мстительные: иногда они даже записывают, кто и чем их обидел, чтобы при первой же благоприятной возможности отомстить. Сегодня им не стоить никому ничего припоминать, потому что и им могут припомнить многое.

Дева

Дев с полным правом можно назвать гениями мести: они – как никто другой – могут долго выжидать и тщательно готовить этот процесс, а потом эффектно преподносить свою задумку. Но сегодня что-то может пойти не так: как бы их месть – к полной их неожиданности – не обернулась против них самих.

Скорпион

Скорпионы, обладающие не лучшей репутацией в зодиакальном круге, на самом деле гораздо добрее, чем кажутся. Вот и сегодня им, кажется, не грех было бы ответить ударом на удар в отношении человека, который их обидел, но представителям знака станет его жаль – неудивительно, что они откажутся от мести.

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